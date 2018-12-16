"الصيادلة" تواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات النقابات العامة والفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تواصل لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصيادلة لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات المرشحين لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وكانت اللجنة أعلنت أمس أن عدد المرشحين لانتخابات النقابة في اليوم الأول قد وصل إلى 20 مرشحا في المستويات كافة على النحو التالي: مقعد النقيب العام 3 أعضاء ولعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 7 أعضاء، والمستوى العام تحت 15 سنة وصل إلى 4 أعضاء، وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 3 أعضاء ، أما مقعد وسط الدلتا فوق 15 سنة فتقدم له عضو، وغرب الدلتا فوق 15 سنة عضو، ومنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة عضو، أما منطقة شمال الوجه القبلي تحت 15 سنة ومنطقة جنوب الوجه القبلي فوق 15 سنة لم يتقدم لها مرشحين.

وتصدرت نقابة القاهرة عدد المرشحين حيث تقدم لها في اليوم الأول 16 مرشحا على جميع مستويات النقابة الفرعية.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للترشح هي: صور كارنيه النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم القومي، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصه أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.