"حقوق الإنسان بالبرلمان" تتفقد أحد سجون القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تحرك وفد برلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ قليل، لتفقد أحد السجون بالقاهرة الكبرى.
ويضم الوفد البرلماني، عددًا من أعضاء اللجنة منهم النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمد الغول، عضو مجلس النوّاب عن ائتلاف دعم مصر، والنائب محمود رشاد، عضو مجلس النوّاب عن حزب النور.
وتأتي زيارة اللجنة، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة، والتي استهلتها منذ بداية دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، إلي السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من المعاملة الجيدة لهم وتطبيق مباديء حقوق الإنسان.
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