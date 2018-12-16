أخبار مصر | عاجل.. نداء هام من "الأنفاق" لسكان مناطق هارون وألف مسكن ونادي الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نداء هام من "الأنفاق" لسكان مناطق هارون وألف مسكن ونادي الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- يوم الأحد 16-12-2018 الساعة الخامسة مساءا في محطة هارون
- يوم الإثنين 17-12-2018 الساعة الخامسة مساءا محطة ألف مسكن
وقالت الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بإعمال الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – نادي الشمس)، ونظرا لقيام الهيئة بأعمال اختبار أنظمة سحب الدخان.
جدير بالذكر أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة الرابعة (هارون – نادي الشمس) بدأت في 20- 10-2018 يتم خلالها اختبار جميع الأنظمة المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى السكة والمسير والوحدات المتحركة.
رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان ورشة جديدة لصيانة قطارات الخط الأول
تفقد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، الثلاثاء الماضي، يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة مراحل إنشاء ورشة جديدة لصيانة الـ 20 قطارا الكورى بالخط الأول بحوش كوتسيكا، بمساحة 72 ألف متر مربع بتكلفة 950 مليون جنيه.
وخلال الجولة تفقدا الأعمال الإنشائية الأساسية من مبانى خدمية وإدارية وتضم الورش الجديدة 20 سكة لإجراء صيانة القطارات عليها بجانب مغسلة حديثة لغسيل القطارات.
وأوضح المهندس على الفضالي أن إنشاء الورشة الجديدة ستكون مخصصة لأعمال الصيانة الدورية اليومية لقطارات الخط الاول المكيفة الجديدة.
والتقى الفضالي بالعاملين بالشركات المنفذة واستمع إلى شرح تفصيلى عن مشروع الورشة الجديدة.
وحثهم الفضالى على سرعة الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني.
من جانبه صرح المهندس خالد صبره أن أعمال الإنشاء تجرى على قدم وساق وأن نسبة تنفيذ المشروع تخطت ال 50 % حتى الآن.
وأضاف أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع بالكامل العام المقبل وقال أن إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة ستساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة بالخط الأول وتخفيف عبء الصيانة على ورشة طرة البلد.
يذكر أنه تم إسناد المشروع إلى ثلاث شركات ( كولاس ريل - الستوم ترانسبورت - بتروجيت ) وتم البدء فى المشروع بتاريخ 1/8/2017 ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع عام 2019.
وشارك الزيارة التفقدية المهندس السيد الحسينى، مساعد رئيس الشركة للخط الأول، والمهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة لهندسة السكة والصيانة المدنية والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية وقيادات شركة مترو الأنفاق والشركات المنفذة للمشروع.
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