أخبار مصر | عاجل.. نداء هام من "الأنفاق" لسكان مناطق هارون وألف مسكن ونادي الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نداء هام من "الأنفاق" لسكان مناطق هارون وألف مسكن ونادي الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالمواطنين عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في مسار المرحلة وذلك طبقا للجدول الآتي:

أهابت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم،

- يوم الأحد 16-12-2018 الساعة الخامسة مساءا في محطة هارون





- يوم الإثنين 17-12-2018 الساعة الخامسة مساءا محطة ألف مسكن





- يوم الثلاثاء 18-12-2018 الساعة الخامسة مساءا محطة نادي الشمس

وقالت الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بإعمال الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – نادي الشمس)، ونظرا لقيام الهيئة بأعمال اختبار أنظمة سحب الدخان.



جدير بالذكر أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة الرابعة (هارون – نادي الشمس) بدأت في 20- 10-2018 يتم خلالها اختبار جميع الأنظمة المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى السكة والمسير والوحدات المتحركة.

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