مصر | خلال حملات مرورية.. تحرير 385 مخالفة متنوعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مرورية.. تحرير 385 مخالفة متنوعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1358 مخالفة انتظار خاطئ، 58 بدون قيادة، 89 بدون تسيير، 385 متنوع، 1376 نـمــوذج 125، 34 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات