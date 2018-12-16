مصر | توقف حركة المرور بالدائري بسبب تعطل أتوبيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف حركة المرور بالدائري بسبب تعطل أتوبيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت حركة المرور وانتشرت كثافات مرورية، بسبب تعطل أتوبيس بالطريق الدائري، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من اﻷوتوستراد ومتجه إلى المنيب، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالدائري بتعطل أتوبيس، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم انتشار خدمات مرورية.