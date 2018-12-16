مصر | إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين بطريق بلبيس-العاشر

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انتشرت كثافات مرورية بطريق بلبيس-العاشر، وأصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق بلبيس - العاشر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.