مصر | تحرير 7540 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 7540 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لضبط كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولي مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 7540 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2091 مخالفة نموذج 125.

وكما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 28 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.