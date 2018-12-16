مصر | شرطة التموين تضبط 110 قضية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة التموين تضبط 110 قضية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 110 قضية ضبط خلالها 475،059 طن، 153،320 ألف لتر، 11،345 ألف عبوة، 7960 متر، 2550 قطعة، 134 إسطوانة.

وجاءت أبرز القضايا كالتالي:

ضبط المدير المسئول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين على إنتاج الدقيق البلدي كائن بدائرة قسم شرطة عتاقه - بالسويس، لقيامه بالتلاعب في أرصدة الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة، وتجميعه كميات كبيرة قدرها (307،350 طن).

وتبين قيامه بإنقاص أوزان الشكائر بمقدار ( 200 جرام ) في وزن الشيكارة عند التعبئة، حيث تبين وجود كمية قدرها ( 47،500 طن أقماح ) قام بتجميعها دون وجه حق وعدم إثباتها بالدفاتر، وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى شئون المطاحن بوزارة التموين تمهيدًا لطحنها وتعبئتها فى عبوات ناقصة الوزن وتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وكما ضبط مالك مجزر دواجن غير مرخص - كائن بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة وبحوزته ( كمية قدرها 1،250 طن من الدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي ) وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطري، وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مجازر أخرى تعمل في ذات المجال، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية وبحوزته ( كمية قدرها 8000 عبوة زبادي منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وكما ضبط المدير المسئول عن محطة وقود غير مرخصة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لحيازته وتجميعه وإستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة، قدرها ( 79،460 ألف لتر لنزين ) تمهيدًا لبيعها، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.