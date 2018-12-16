مصر | مصرع 5 وإصابة 6 في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق القاهرة-أسيوط الصحراوي

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توفى 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون بسبب حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي أمام كارتة دهشور مما تسبب في كثافة مرورية. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق أسيوط بوقوع حادث مروري بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

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