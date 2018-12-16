مصر | حملات مكثفة للمرور على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد المخالفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكثفة للمرور على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد المخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، في حملاتها المكثفة والمستمرة على الطرق السريعة والإقليمية الرابطة بين المحافظات، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتكثيف حملات الرادار والالتزام بالسرعات المقررة قانونا.

وجاء ذلك في إطار اللواء عصام شادي، مدير الإدارة، بشن الحملات المرورية على كافة الطرق، وتكثيف التواجد الفعال والدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال، والتصدي للمخالفين حفاظا على أرواح الجميع.