مصر | ضبط هارب من 40 قضية سرقة تيار كهربائي داخل محطة سكك حديد الجيزة

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نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط هارب من 40 قضية سرقة تيار كهربائي داخل رصيف محطة سكك حديد الجيزة. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة الجيزة والقوة المرافقة من ضبط "ع.ح.ع" سن 51 بنوع الاشتباه أثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد الجيزة. وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 40 قضية ( سرقة تيار كهربائي ) بمدد حبس مختلفة منهم قضية جنح قسم شرطة الهرم " سرقة تيار كهربائي " غيابي بالحبس لمدة شهر وكفالة 500 جنية وغرامة 10000 جنيه. وبالعرض على السيد اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.

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