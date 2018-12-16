مصر | مرور القاهرة ينتهي من أعمال إصلاحات وتطوير لكوبري غمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرور القاهرة ينتهي من أعمال إصلاحات وتطوير لكوبري غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهى مرور القاهرة، من أعمال إصلاحات وتطوير لكوبري غمرة، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبري غمرة للسيارات، وسيكون هناك أعمال أخرة بنهاية اﻷسبوع الحالي بشكل جزئي بأحد جانبي الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق.
وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قامت بإغلاق جزئي لكوبري غمرة بسبب إصلاحات، حيث تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وقامت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
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