مصر | إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة بخارية بالجيزة

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أصيب 4 أشخاص بسبب حادث تصادم توك توك ودراجة بخارية أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، مما أدى إلى كثافة مرورية بالمنطقة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.