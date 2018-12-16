مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.