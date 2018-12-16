مصر | زحامات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال إصلاحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحامات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال إصلاحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت زحامات مرورية بشارع الثورة بسبب أعمال إصلاح اتجاه طريق السويس، كما تسببت أعمال تطوير لمحور الشهيد في ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار خدمات مرورية. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الثورة وبمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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