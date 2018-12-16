مصر | حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة

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قرّرت نيابة حدائق القبة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة.
وتلقى قسم شرطة حدائق القبة عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم: "عاطف.م"، و"شريف.ع" عاطلين وبسؤالهما اعترفا بسرقتهما 15 ألف جنيه من الشقق السكنية، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بـ33 ألف جنيه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.
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