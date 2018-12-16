مصر | اليوم.. إعادة فتح كوبري عباس بعد انتهاء أعمال الصيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة فتح كوبري عباس بعد انتهاء أعمال الصيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبري عباس مرة أخرى بعد انتهاء أعمال إصلاحات، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وستكون هناك أعمال أخرى ﻹصلاح وتجديد فواصل كوبري عباس بنهاية اﻷسبوع الحالي، في الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.

وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.