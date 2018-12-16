مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مطعم بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مطعم بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مطعم في حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المحلات بحلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.