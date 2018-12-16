مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في دار السلام دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في دار السلام دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في دار السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في دار السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.