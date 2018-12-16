شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزور الكلية الحربية ويلتقي طلابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الأحد، الكلية الحربية، حيث التقى بطلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزور الكلية الحربية ويلتقي طلابها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .