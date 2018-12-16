شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة التعليم العالى لربط البحث العلمى بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالى خلال الفترة من عام 2017 وحتى الآن بجهود كبيرة لربط البحث العلمى بالصناعة، و توظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وفى هذا الإطار قامت الوزارة بتقييم الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار متضمنة متطلبات كافة الوزارات من البحث العلمى وتوجيه الأبحاث العلمية فى كافة الجهات البحثية التابعة لها لخدمة هذه الاستراتيجية.

كما تعمل الوزارة على إجراء تعديلات جوهرية فى اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها فى إطار رؤية الوزارة لتحويل المراكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة للاقتصاد الوطنى، ومن ذلك إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتتبع الوزارة سياسة لرعاية المتفوقين علميا والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة لهم، وزيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علميا والموهوبين بنسبة 25%.

كما قامت الوزارة بعدد من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات العلاقة بالصناعة، من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه فى مجالات الأثاث والديكور، التكنولوجيا الخضراء، البرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة الإلكترونيات والروبوتكس، الطاقة والمياه، الإستزراع السمكى، تدوير المخلفات وتجميل المدن، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، الصناعات البترولية، وغيرها، وتم طرح عدد من البرامج لدعم الباحثين الشباب والمراكز البحثية والأبحاث العلمية المتميزة، منها برنامج شباب الباحثين والذى يهدف للمساهمة فى بناء وتطوير القاعدة العلمية فى مصر من خلال دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين فى كافة المجالات العلمية بحد أقصى 1.5 مليون جنيه للمشروع، وفى سياق متصل أطلقت أكاديمية البحث العلمى "مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وشارك فى المرحلة الأولى من الرالى 312 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية، وفاز فيها فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى.

كما أطلقت كلية الهندسة بجامعة عين شمس مبادرة بعنوان "اندماج" للشراكة بين التعليم الهندسى والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التى تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وتم إطلاق معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار عام 2018 بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية والأسيوية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، وضم 670 اختراعا مصريا وفاز 60 ابتكار بميداليات بفئاتها الثلاث ذهبية ، فضية ، برونزية وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه مصرى تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدنى بالإضافة إلى 3 جوائز احتضان وجائزة مسرعات أعمال 101 بقيمة 800 ألف جنيه.