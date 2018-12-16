شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء إصلاح الفواصل وسط انتشار الخدمات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إدارة مرور القاهرة، فتح كوبرى أكتوبر، بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى للقادم من غمرة حتى مدينة نصر وسط انتشار الخدمات المرورية، على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الجارى.

كانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.