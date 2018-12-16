زحام مرورى بمحور الشهيد وشارع الثورة بسبب أعمال تطوير إصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زحام مرورى بسبب أعمال تطوير إصلاحات بمحور الشهيد و شارع الثورة

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بشارع الثورة بسبب أعمال تطوير اتجاه طريق السويس، كما تسبب أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الثورة و بمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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