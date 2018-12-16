شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبرى غمره وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاحات لكوبرى غمره، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبري غمرة للسيارات، وسيكون هناك أعمال أخرة بنهاية اﻷسبوع الحالى بشكل جزئي بأحد جانبي الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

كانت الادارة العامة لمرور القاهرة، قد أغلقت كوبرى غمره جزئيا بسبب إصلاحات، حيث تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، و قامت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.