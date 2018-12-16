شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد والتوتر فى الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جُمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضى الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة بالتداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية وسائر الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تفضى سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضا لكافة المساعى الرامية إلى إحياء عملية السلام.

كما أكد البيان على دعم مصر للرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبرز البيان أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقا من الدور الإقليمى الذى تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.