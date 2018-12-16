شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الجوية التركية رقم 695 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس ابابا، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 والمتجهة الي الكويت، ورحلة شركة طيران الجزيرة 9734 والمتجهة أيضا الي الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.