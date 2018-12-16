شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق حملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى 6 محافظات بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، وتستمر لمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .

يشار إلى أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

وتأتى الحملات فى إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجاً وخاصة الريف، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.