شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تنفذ خطة إعادة تأهيل وتحسين عربات الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن خطط التطوير التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية فى كافة المجالات والمتضمنة البينية الأساسية (تطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمزلقانات والمحطات) وكذا الوحدات المتحركة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب والتى تتضمن عمليات إعادة تأهيل عدد 90 عربة مكيفة اسباني بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى إعادة تأهيل 200 عربة عادية بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 250 مليون جنيه .

وتشمل عمليات التأهيل والتطوير للعربات المكيفة رفع كفاءة تكييف العربة وتحسين مظهرالصالون الداخلى وتغيير أسقف العربات وتنجيد الكراسي بالكامل بأخر جديد مؤخر للحريق يتماشي مع الديكور الداخلي للعربة والشبابيك وتغيير جميع الستائر (البلاك أوت) بالكامل بأخرى جديدة كاملة والأرضيات والإضاءة ودورات المياه بالاضافة الى تحسين مظهر العربة من الخارج ويتم تحسين مظهر العربات المكيفة الإسبانى بورش الهيئة بالفرز والمميزة بورش أبو غاطس.

يأتى ذلك ضمن خطة الهيئة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب .