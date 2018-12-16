شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يغادر إلى النمسا للمشاركة فى المنتدى الأفريقى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن توجيه الدعوة للرئيس السيسى للمشاركة فى أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لاسيما فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقى خلال العام القادم، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية فى أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائى بين مصر والنمسا، قال المتحدث أن زيارة الرئيس السيسى للنمسا ستتضمن أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلاً عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.