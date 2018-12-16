شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة والتعليم" تطلقان مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة لدى طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق اليوم الأحد وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، لدى طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

ويطلق المبادرة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من خلال مؤتمر صحفى فى الساعة العاشرة والنصف صباحا بديوان عام الوزارة.

وتستمر فعاليات المبادرة على مدى خمسة أيام من 16 إلى 20 من ديسمبر الجارى