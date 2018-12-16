شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: دعوة السيسى للمنتدى "الإفريقى الأوروبى" بالنمسا تقدير لمكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا، فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما.

تأتى مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام القادم 2019، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، أوضح راضي، أن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن أيضاً عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلاً عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر و تنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.