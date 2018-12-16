شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الرئيس السيسى يزور الكلية الحربية ويلتقى طلابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأحد، بزيارة الكلية الحربية، حيث التقى طلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

























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