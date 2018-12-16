الرئيس السيسي يغادر للنمسا في زيارة تستغرق عدة أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

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غادر مطار القاهرة الدولي، صباح الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة تستغرق عدة أيام.

ويشارك الرئيس إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن توجيه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام القادم، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، قال المتحدث إن زيارة الرئيس السيسي للنمسا ستتضمن أيضاً عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلاً عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .