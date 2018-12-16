شكرا لقرائتكم خبر عن فتح كوبرى عباس أمام حركة السيارات بعد انتهاء أعمال التطوير اتجاه القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى عباس مرة أخرى بعد انتهاء أعمال تطوير و إصلاحات، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وستكون هناك أعمال أخرى ﻹصلاح وتجديد فواصل كوبرى عباس بنهاية اﻷسبوع الحالى، فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلاً ونهارً.

وسوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.