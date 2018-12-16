شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح اليوم مؤتمر "لنبنى سلامتها معا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المؤتمر يستمر لمدة 3 أيام حتى 18 الثلاثاء من نفس الشهر ، بحضور ومشاركة العديد من شركات ومصانع العاشر من رمضان فى كافة القطاعات الصناعية. يعد الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة السلامة و الصحة المهنية بين المنشآت الصناعية، و الوقوف على أحدث وسائل السلامة و الصحة المهنية وأفضل الطرق لتحقيق حماية المنشآت وسلامتها البيئة، وترسيخ أهمية السلامة و الصحة المهنية في الحفاظ على أرواح العاملين.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة يفتتح اليوم مؤتمر "لنبنى سلامتها معا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.