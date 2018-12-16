"تقييم مناهج الجامعات".. 15 رسالة لوزير التعليم العالي خلال لقائه بـ"الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن استراتيجية وزارة التعليم 4.0 تسعى إلى التميز وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يركز على ماذا يعمل الطالب بعد تخرجه حتى يفيد المجتمع.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" برفقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء السبت، أننا نستهدف إيجاد فرصة عمل للطلاب بعد التخرج، موضحا أن هناك تنسيق كامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فلا نستطيع تطوير الجامعات دون تطوير المدارس حتى يتم تنشئة الطالب بشكل جيد ويكون مؤهل للتعليم الجامعي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز 15 تصريحًا لوزير التعليم العالي خلال اللقاء

- نعمل على إعادة تقييم للمناهج الدراسية، وبناء جامعات جديدة بمناهج تتماشي مع المستقبل، منها جامعات (العلمين – المنصورة – الجلالة - المصرية اليابانية).

- 6 مليار جنيه تكلفة إنشاء كل جامعة جديدة

- الانتهاء من 60% من المنشاَت الجامعية والتكنولوجية الجديدة وسيتم الانتهاء منها في عام 2020

- هناك تخصصات جديدة بالجامعات، ومنها "الهندسة النووية، الفيزياء الحيوية، علم التحكم الاَلي، النمذجة، التحرير الجيني، النانو تكنولوجي، القياسات الحيوية، تحليلات الأعمال، الذكاء الاصطناعي، ميكانيكا الكم، هندسة الميكانرونيكس، علوم البيانات، والارجونو ميك، الهندسة الطبية الحيوية، الحوسبة الفائقة المتنقلة، البيانات الكبيرة للابتكار والعلوم، الطباعة ثلاثية الأبعاد، السيارات ذاتية القيادة".

- لا نفكر في إلغاء مكتب التنسيق ولكن ربما نجري اختبارات قدرات في بعض الكليات.

- نطور المناهج الجديدة لكي تتماشى مع تطورات العصر الحالي.

- مكتب التنسيق وسيط بين المرحلتين وليس له علاقة بتطوير المنظومة.

- ننسق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة

- تحليل التنسيق كل عام تبين أن الطلاب وعددهم حوالي 700 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، منهم 25% حاصلين على مجاميع مرتفعة أعلى من 95%.

- هؤلاء الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة اعتمدوا على الحفظ والتلقين

- مناهج الثانوية العامة لا تقيس نسبة فهم الطلاب أو التفكير الإبداعي، ويستمر الطلاب في ممارسة ما تعودوا عليه في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويبحثون عن الدروس الخصوصية في الجامعات.

- نظرًا لشكاوى أولياء الأمور، من القرار الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية الأمريكية "الدبلومة الأمريكية"، تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء هذا القرار، ومنح الطلاب الدرجات كاملة بالنظام القديم

- استراتيجية وزارة التعليم 4.0 تسعى إلى التميز وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

- 47 % من الوظائف الحالية ستختفي تماما بعد 30 عاما.