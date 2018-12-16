شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنشر فرق تفتيشية لمتابعة المخازن والصيدليات للتأكد من سلامة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نشر فرق رقابية وتفتيشية بكافة المحافظات لمتابعة نشاط المصانع، والمخازن، والصيدليات، للتأكد من سلامة الأدوية الموجودة بالأسواق.

وقالت وزيرة الصحة لـ"الخليج 365"، أن التفتيش مستمر والرقابة محكمة لمنع أى ممارسات احتكارية فى الأسواق وضمان توفير الأدوية للجمهور، مضيفة أن نسب نواقص الأدوية فى انخفاض مستمر.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.