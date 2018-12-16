شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بالجيزة تتعاقد مع أطباء جدد لتوفير خدمة مناسبة بمستشفى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه سيتم العمل على تحقيق عدة نقاط مهمة بمستشفى الصف المركزي أهمها ضرورة عمل تغطية كاملة لجميع خدمات الطوارىء والاستقبال مجانا علي مدار 24 ساعة وكذلك الفحوصات والعمليات والأشعة.

و تابعت مديرة صحة الجيزة أنه تم تكليف مدير إدارة الصف بتكليف مفتش مالي واداري للحضور يوميا لمستشفي الصف لمتابعه انتظام العمل والعاملين، وتم التعاقد مع 3 اطباء بالعناية المركزة من قبل الرعاية العاجله بالوزارة والانتشار السريع، كما تم التعاقد مع طبيب أمراض نسا، ودكتور تخدير.

وأضافت تمم عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وكليه طب القصر العيني والأزهر تم تطبيقة في وحده المناظير ودكتور كلى ، كما تم نقل 2 عيادات خارجية اطفال، وجلديه الي مبني الحميات تسهيلا علي المرضي.

وتابعت: تمت الموافقه علي تحويل مدرسه التمريض بالصف الي معهد تمريض، وانشاء رعايه متوسطه أطفال بقوه ٥ اسره وجاري تدريب 2 أطباء و 15 ممرضه بالوراق المركزي لتشغيلها رعايه مركزه اطفال بدأ من يناير 2019، كما أنه جاري انشاء مركز للفحوص والكشف والعلاج من فيروس سي لمبادرة رئيس الجمهورية وتمت موافقه الوزاره وجاري توريد جهاز الاليزا.