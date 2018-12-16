شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. السيسي يتوجه إلى النمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى العاصمة النمساوية، تستمر حتى الأربعاء، يجري خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس النمساوي إلكسندر فان دير بلين ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، كما يشارك في اجتماعات منتدى «أفريقيا- أوروبا»، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد.

تنطلق أعمال المؤتمر الـ14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، ويتناول المؤتمر من خلال عدة محاور مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، ومجالات العلوم النووية الأساسية من بينها تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات.

ينظم المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج «التخطيط الاستراتيجي»، وتستهدف الحلقة الأولى من البرنامج رؤساء أقسام التخطيط والمشروعات، لإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة.

تنظم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات في إطار الاهتمام بدعم المرأة وقضاياها وتنمية مهاراتها في جميع المحافظات وتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في محاورها الرئيسية «السياسية والاجتماعية والاقتصادية» بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي للسلامة والصحة المهنية في دورته الأولى تحت شعار «لنبني سلامتها معا»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمسؤولين الحكوميين والشركات والمنشآت العقارية والصناعية والتجارية والخدمية، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث، بالتعاون بين المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا وهيئة تنشيط السياحة المصرية، لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية بالمنطقة العربية على الآثار الثابتة، ودور المؤسسات غير الحكومية والحكومية في إنقاذ هذه الآثار، ودور البحث العلمي في مواجهة عوامل تلف الآثار، وصيانتها، بمشاركة نخبة من أساتذة الآثار والتاريخ من مختلف أنحاء العالم.

تبدأ أعمال مؤتمر «الاقتصاد الرقمي العربي»، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث تتناول بحث سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجالات التحول الرقمي بالمنطقة العربية وتطوير البنى التحتية المعرفية والتكنولوجية.

تستضيف جامعة الدول العربية ورشة عمل بعنوان «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء» تستمر 4 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء؛ لمناقشة عدة موضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي.

تطلق وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في محافظات الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.