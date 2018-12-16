شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "النقض" تقرر مصير عناصر خلية الجيزة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها فى الطعن المقدم من 26 متهما على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادر ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، وعاقبت غيابيًا الحدث محمود محمد، بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد وألزمت المحكوم عليهم عدا "الحدث"بالمصاريف كما ألزمتهم متضامنين بدفع تعويض مدنى مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

واسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.