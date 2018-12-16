شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبدأ اليوم تسليم هويات المصريين مستحقى معاشات التقاعد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة القوي العاملة اليوم الأحد وحتي 20 ديسمبر الجارى، فى تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، وذلك بعد أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه سيتم -أيضا- خلال الفترة المذكورة استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى في رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون فى حوزتهم.

وأضاف أن الأوراق سوف تقبل من خلال الوفد العراقى الذي يصل بعد غد السبت، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، وذلك بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة .

يضم الوفد العراقي أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.