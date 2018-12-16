شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 462 سفينة قناة السويس بحمولة 29.4 مليون طن فى 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى وحتى أول أمس الجمعة، عبور 462 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الإتجاهين، بحمولة 29.4 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى إستطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقاريرملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور49 سفينة الخميس قبل الماضى بحمولة 3.2 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت القناة 43سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4 مليون طن، وعبرت يوم الإثنين 45 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن فيما عبرت يوم الثلاثاء 68 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 462 سفن بحمولة 29.4 مليون طن.