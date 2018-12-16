شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات توضح إصابة الدواجن بأنفلونزا الطيور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، تظهر عادة حالات إصابة بأنفلونزا الطيور، والتى يصعب على غير المتخصصين التعرف على أعراضها.
ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير، بعض الأعراض التى تظهر على الدواجن فى حال إصابتها بالفيروس، وفق ما أكده عددا من أساتذة الطب البيطرى، أبرزها:
1- يظهر على الدجاجة الكسل، ولا تتحرك.
2- الريش يبدو منفوشا.
3- عيونها لا يوجد بها لمعة.
4- تفقد اتزانها، ولا يمكنها الوقوف منتصبة.
5- تضع منقارها فى الأرض.
6- العرف يتحول لونه إلى أزرق.
7- يظهر أحمرار فى الأرجل.
8- إفرازت من الأنف.
9- يتوقف الطائر المصاب عن الطعام.
10- وفى حالة ذبح الدجاجة، يظهر فى لحمها احتقان "بقع حمراء".
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