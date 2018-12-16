شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: انتاج مصر من الأسماك مليون و825 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن انتاج مصر من الأسماك يبلغ مايقرب من مليون و825 ألف طن منها مليون و400 ألف طن من الاستزراع السمكى، والباقى من المصايد الطبيعية.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تواصل وضع المنظومة التنفيذية لسلامة منتجات الأسماك الحية من خلال اعتماد شهادات الجودة تأكيدا لسلامة المنتج السمكى للحصول على أسماك ذات جودة عالية للاستهلاك المحلى أو التصدير للسوق العربى الدول.

فيما يؤكد تقرير الثروة السمكية ،أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ (1.8) مليون و20 ألف طن ، منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية، حيث تتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك.

وأضاف التقرير، أن نظام الاستزراع السمكي شبه المكثف يعتمد على كل من الغذاء الطبيعي المنمى بالأحواض والأعلاف الصناعية المكملة للغذاء الطبيعي بهدف رفع الخدمة الإنتاجية للفدان ما بين 12:10 طنا للموسم الواحد، ويمكن تطبيق هذا النظام إما على دورة واحدة مدتها 7:6 شهور أو على دورتين مدة الدورة الواحدة 4:3.5 شهور، وذلك في حالة وفرة الإصبعيات اللازمة للاستزراع.