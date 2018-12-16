اليوم.. "التعليم" و"الصحة" تطلقان مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: تطلق وزارتا التربية والتعليم والصحة، الأحد، مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم. تطلق المبادرة برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

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