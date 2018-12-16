"تطبيق امتحان Open Book ولن نغلق السناتر".. 30 تصريحًا جديدًا لوزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد المطبق على طلاب الصف الأول الابتدائي بدءا من العام الدراسي الحالي، سيدرسون مواد متخصصة مثل البرمجة والإنسان الآلي ويختار مادة من الفنون والتربية النفسية والاجتماعية.

أضاف شوقي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عند وصول هؤلاء الطلاب للمرحلة الثانوية سيتم إلغاء القسمين العلمي والأدبي، وظهور تخصصات جديدة بعد 10 سنوات من تطبيق النظام الجديد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز 30 تصريحًا لوزير التعليم خلال اللقاء..

- مناهج النظام الجديد تتضمن القضايا "المواطنة والتمييز والصحة والسكان والعولمة"

- مهارات التعليم الجديد "المعرفة – العمل – نعيش – نكون"

- 4 مواد أساسية و4 أختيارية عند وصول الطلاب للثانوية

- إلغاء قسمي العلمي والأدبي بعد 10 سنوات من تطبيق النظام الجديد

- لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

- بناء المناهج من خلال مركز المناهج بالوزارة والاستعانة بشركات دولية "ديسكفري – إيديوكيشن – بريتانيكا ".

- 3 دول عربية طالبت الاستعانة بنظام التعليم الجديد 2.0

- كتب الفصل الدراسي الثاني ستكون أكثر متعة للطلاب

- التعليم الجديد يعتمد على المتعلم

- التعليم الجديد تعليم للحياة مش للامتحان

- على أولياء الأمور شراء كتاب دليل الطالب لمعرفة كيفية فهم كل درس.

- تركيب 11 ألف شاشة تفاعلية في مدارس الثانوية العامة لتطبيق النظام المعدل

- مدن القناة انتهت من تركيب شبكات الفايبر التي تحمل سرعة إنترنت أكبر

- رفع الدعم عن بعض الخدمات انتقل لخدمات آخرى كالتعليم

- التابلت الهدية للطلاب كلف الدولة أكثر من 3 مليار جنيه بخلاف المحتوى

- تركيب شبكات الانترنت بتكلفة مليار ونصف جنيه

- لن نغلق السناتر ولكن سنترك الظاهرة تجف وتنتهى بنفسها

- نظام التعليمى الجديد سيجعل الجميع يستغنى عن السنتر

- السناتر "بيزنس" ومعظم من يعمل بها لا ينتموا لمنظومة التعليم

- أصحاب مصالح النظام القديم يروجوا الإشاعات لتخويف الناس عن النظام التعليمى الجديد

- الإشاعات ظاهرة معوقة.

- إنشاء 10 مدارس دولية "نظام الدبلومة الأمريكية" بمصروفات 15 ألف جنيه

- إنشاء 19 مدارس يابانية جديدة

- تحالف سعودي إماراتي ليبي مع مصر للانضمام إلى بنك المعرفة

- كليات القمة لم تعد هي الطب ولا الهندسة وهناك تخصصات جديدة مهمة أضيفت للتعليم

- تسهيلا على الناس خصصنا حساب لدخول بنك المعرفة "فرى تيست" والباسورد "فرى تيست" مفتوح لمدة أسبوع

- المحتوى العلمى لأولى ثانوى متوفر حاليا على بنك المعرفة، وليس من اللازم إنتظار إستلام التابيليت

- امتحانا يناير ومارس لأول ثانوي "تجريبى" و"أوبن بوك"

- افتتاح مدرسة حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية بمصروفات 15 ألف جنيه سنويا قريبًا.

- إستراتيجة التعليم الجديدة تتضمن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية على معايير الجودة، بالإضافة لإنشاء المدارس اليابانية.

- ظاهرة انتشار الشائعات في مصر تحتاج لدراسة من علماء الاجتماع وعلم النفس.