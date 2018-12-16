محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن افتتاح مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية بمصروفات 15 ألف جنيه سنويا قريبًا.
وأضاف "شوقى" خلال حواره مع الإعلامى "عمرو أديب"، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بى سى مصر": "هناك 10 مدارس ستفتح قريبًا بمصاريف 15 ألف جنيه، بجانب 35 مدرسة يابانية يجرى افتتاحها أيضًا لمن يرغب في التقدم لها".
وأشار شوقى، إلى أن هناك خطة لتطوير التعليم الفنى، قائلا: إستراتيجة التعليم الجديدة تتضمن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية على معايير الجودة، بالإضافة لإنشاء المدارس اليابانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن افتتاح مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية قريبًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .