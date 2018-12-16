شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستقبل وطن» يتفقد تجهيزات مقر الحزب في قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمود الشريف، التجهيزات التي تجري في مقر الحزب الجديد وسط مدينة قنا تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشاد رئيس الحزب ومرافقوه بحجم الجهود والعمل المبذول من أجل سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح مقر الحزب بالمحافظة والذي يعد دفعة قوية على صعيد العمل الحزبي والتواصل مع المواطنين من أبناء المحافظة.
وحسب بيان صادر عن أمانة الإعلام بمحافظة قنا، السبت، ستشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات الجماهيرية وأولها عقد أمانة الفلاحين، الاثنين المقبل، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز دشنا لمناقشة مشاكل مزارعي قصب السكر.
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