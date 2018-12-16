شكرا لقرائتكم خبر عن "الكارنيه الأبيض" بطاقة تحقيق شخصية ذوى الإعاقة.. تعرف على المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الدولة إلى توفير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها إصدار تحقيق شخصية لهم "الكارنيه الأبيض" والذى يمنح حامله العديد من المزايا. الخليج 365 التقى دكتور أمنيه محسن مدير وحدة متحدى الاعاقة بجامعة بنى سويف - عضو فرع المجلس القومى للمرأة عن المرأة ذوى الاعاقة بالمحافظة، وأوضحت أن خطوات استخراج الكارنيه الأبيض تشمل توجه ولى أمر الشخص ذوى الإعاقة برفقه إبنه أو إبنته إلى مركز التأهيل المهنى التابع لمقر سكنه، ويقدم ملفا به شهاده الميلاد الأصلية وصورة منها، ست صور شخصية وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها ، إيصال كهرباء، ويجرى الفحص النفسى للشخص ذوى الإعاقة، ثم يحول إلى لجنة القومسيون الطبى لإصدار تقرير بحالته. وتابعت أمنيه محسن: يمنح حامل بطاقة تحقيق شخصية ذوى الإعاقة المزايا الأتية: - تخفيض مصروفات الدراسة أو الإعفاء منها - تخفيض فى تذاكر وسائل المواصلات - مجانية العلاج فى المستشفيات الحكومية - الحصول على معاش ضمان والاستفادة من معاش الأم أو الأب - الحصول على بيان بحالة العجز من منطقة التجنيد. - دخول بعض الأماكن والمتنزهات والشواطىء مجانا وهى حديقة الحيوان، حدائق المنتزه ، المعمورة ، المتحف الرومانى

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