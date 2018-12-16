شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بشائر لقانون جهاز تنظيم النقل بعد إصداره.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض ”الخليج 365” أبرز المميزات التى ستنتج عن إصدار مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والذى انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من مناقشته، تمهيداً لإرسال تقرير بشأن المشروع للأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويستعرضها ”الخليج 365” أبرز المميزات على النحو التالى :

1. تنظيم حركة النقل البرى بين المحافظات للركاب والبضائع، بعد أن شهدت الكثير من العشوائية فى الحمولات وخطوط السير.

2.عقوبات رادعة على المخالفات، فيما يخص الحمولات ورخص التشغيل، بعد اشتراط كارت التشغيل الذى لا علاقة له بالمرور، على أن يكون من أحد المصوغات المطلوب تقديمها للترخيص والتقديم.

3.علاج المشكلات المزمنة الخاصة بالنقل الدولى فى مصر، إما النقل الدولى من وإلى مصر، أو النقل الدولى العابر للحدود المصرية.

4. التشجيع إلى الاستثمار، بشكل لا يعوق حركة التجارة الدولية بين مصر والدول الشقيقة العربية، فى ضوء ضوابط فى اللوائح التنفيذية.

5. الفروع فى المحافظات سيكون لها أكبر الأثر فى تنظيم الحركة،فضلاً عن عواصم الدول التى تربطنا بيها علاقات تجارية فى مجال النقل.